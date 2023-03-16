Сооснователь Twitch Эммет Шир ушел с поста гендиректора компании

«У меня никогда не было большей уверенности в руководстве Twitch, во всех наших людях и в нашем продукте, чем есть сейчас. Многие годы я действительно чувствовал, что Twitch может погибнуть без моего управления и вклада, но больше я так не считаю. Думаю, именно рост позволил мне задуматься о том, что я могу больше не работать в Twitch», — признался Шир.