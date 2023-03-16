Сооснователь Twitch Эммет Шир ушел с поста гендиректора компании

Сооснователь видеосервиса Twitch Эммет Шир покинул пост генерального директора компании. Об этом он рассказал в твиттере.
Шир поблагодарил всех причастных к платформе и признался, что спустя более чем 16 лет работы «готов отправиться в свою следующую фазу жизни». Он пояснил, что хотел бы уделять больше внимания своему сыну.
«Что удерживало меня на протяжении стольких лет? Я люблю людей, с которыми работаю, мне нравится, что мы создаем возможность для стримеров зарабатывать на жизнь, делая то, что они людям», — отметил Шир.
Предприниматель добавил, что «всегда будет желать быть рядом, если Twitch потребует этого». Кроме того, он пообещал продолжить работать над платформой в качестве консультанта.
«У меня никогда не было большей уверенности в руководстве Twitch, во всех наших людях и в нашем продукте, чем есть сейчас. Многие годы я действительно чувствовал, что Twitch может погибнуть без моего управления и вклада, но больше я так не считаю. Думаю, именно рост позволил мне задуматься о том, что я могу больше не работать в Twitch», — признался Шир.
Позицию Шира в компании займет Дэн Клэнси, который до последнего времени был президентом Twitch. «Он глубоко заботится о сообществе Twitch, стримерах и наших сотрудниках, а также понимает, что делает Twitch собой», — сказал Шир.