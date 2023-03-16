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Деми Ловато станет режиссером. Она снимет документальный фильм «Ребенок-звезда» для Hulu

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

Американская небинарная персона Деми Ловато, известная по своим ролям в сериалах «Дайте Санни шанс» и «Хор», станет режиссером. Ловато снимет документальный фильм «Ребенок-звезда», сообщил Deadline.

Проект выпустит стриминговый сервис Hulu. Он расскажет об актерах и актрисах, прославившихся еще детьми. Повзрослевшие герое поделятся тем, как переживали взлеты и неудачи в своей карьере и как работа в кино в детстве повлияла на их жизнь.

«Нет более удачной темы для моего режиссерского история, чем эта история, которая так близка мне. Наш проект проливает свет на важные послания о том, каково это — взрослеть на глазах публики, учиться защищать свои границы и становиться активными защитниками своей собственной судьбы», — заявили Ловато.

Начинающий режиссер поделились, что гордятся тем, что «могут учиться у людей, которые пережили уникальный опыт детской славы» и поделиться их историями. Кто выступит героями документальной ленты, пока не раскрывается.

Создатели картины обещают, что среди них будут самые известные дети-знаменитости. В команду проекта вошли режиссер Никола Марш («Song Exploder») и продюсер Майкл Д. Ратнер, а также Кфир Голдберг, Миранда Шерман, Скотт Ратнер, Скутер Браун, Скотт Мэнсон, Дженнифер МакДэниелс и Джеймс Шин.

«В сердце наших документальных проектов — рассказчики с самобытным прошлым и перспективами, которые не оставляют ни одной страницы из своих историй неперевернутыми. Непосредственный опыт Деми и личные отношения — все это ярко продемонстрировано в этом пронзительном и исследовательском фильме», — рассказала старший вице-предизент Hulu Originals по документалистике Белиса Балабан.

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