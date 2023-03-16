Деми Ловато станет режиссером. Она снимет документальный фильм «Ребенок-звезда» для Hulu

«Нет более удачной темы для моего режиссерского история, чем эта история, которая так близка мне. Наш проект проливает свет на важные послания о том, каково это — взрослеть на глазах публики, учиться защищать свои границы и становиться активными защитниками своей собственной судьбы», — заявили Ловато.