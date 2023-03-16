РФ вошла в категорию «закрытых» стран в ежегодном рейтинге гражданских свобод в разных странах мира. С 2017 года его составляет объединение правозащитных организаций Civicus.
Обосновывая свое решение по РФ, эксперты Civicus перечислили нападения и преследования, задержание более 19 тыс. участников акций протестов, принятие «репрессивных законов» и ограничительных мер в отношении критиков власти и ее действий, в том числе военной спецоперации, закрытие и блокировку независимых СМИ, а также закрытие крупных правозащитных организаций.
В категорию «Закрытые», где с гражданскими свободами дела обстоят хуже всего, также вошли Афганистан, Мьянма, Беларусь, Азербайджан, Китай, Иран, КНДР, Саудовская Аравия и еще 19 государств. В них проживает 28,5% населения планеты, более 2 млрд человек.
При этом РФ потеряла позиции — ранее ее вносили в категорию «Репрессивные». То же самое случилось с Великобританией: она попала в категорию «Обструктивные» за «рост авторитарности» при принятии ограничительных законов в отношении общественных протестов и создание «атмосферы враждебного отношения» к их организаторам и благотворителям. Улучшить положение удалось Чехии, Латвии, Армении, Чили, США, Бурунди, ЦАР, Южному Судану и еще двум странам.
Civicus отнес к «репрессивным» 50 стран (42,2% населения мира), среди них — Ангола, Чад, ЦАР, Эфиопия, Индия, Казахстан, Турция и Венесуэла. Там гражданское общество подвергается репрессиям.
В категорию «Обструктивные», то есть притесняющих гражданские свободы, вошли, помимо Великобритании, Украина, Южная Африка, Сербия, Польша и еще 35 стран.
В категорию стран, где гражданские свободы частично ограничиваются, вошли 42 страны (11,3% населения), в том числе Армения, Бельгия, Кипр, Франция, Италия, Грузия, Япония, Молдова и США.
В категорию «Свободные» Civicus внес 38 стран (3,2% населения) — Канаду, Норвегию, Швецию, Финляндию, Германию, Исландию, Португалию и другие.
Civicus объединяет более чем 20 правозащитных НКО и социальных движений по всей планете. Альянс был основан в 1993 году. Штаб-квартира Civicus находится в Йоханнесбурге, представительства — в Нью-Йорке и Женеве.