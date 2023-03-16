При этом РФ потеряла позиции — ранее ее вносили в категорию «Репрессивные». То же самое случилось с Великобританией: она попала в категорию «Обструктивные» за «рост авторитарности» при принятии ограничительных законов в отношении общественных протестов и создание «атмосферы враждебного отношения» к их организаторам и благотворителям. Улучшить положение удалось Чехии, Латвии, Армении, Чили, США, Бурунди, ЦАР, Южному Судану и еще двум странам.