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Anikv и фотограф Саша Сахарная выпустили коллаборацию в честь выхода альбома «Broken Season»

Дарья Мельникова
Вчера в 22:55

Певица Anikv выпустила свой первый мерч — лимитированный тираж лонгсливов с дизайнерским принтом. Всего доступно 100 экземпляров, которые можно получить в подарок или выиграть в VK Музыке.

«Захотелось сделать приятное дополнение к моему новому альбому. Мы решили, что это может быть мерч, какая‑то вещь, которую носят мои друзья. Например, лонгслив — он комфортнее и функциональнее, чем футболка, такой кежуал-вариант», — рассказала артистка.

Anikv стала лицом масштабной рекламной кампании VK Музыки. Отдельным спецпроектом в рамках кампании стала коллаборация с фотографом Сашей Сахарной, которая выступила автором серии фотографий для обложки альбома и оформления мерча.

Релиз альбома Anikv состоялся 3 марта. В него вошло 8 треков, включая «Да», «Никогда», «Одиноко» и «Бесконечно». В числе гостей — Mayot и Lil Krystalll.

Это первая из анонсированных ранее пластинок певицы. Вторая, как обещано, увидит свет до конца 2023-го.

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