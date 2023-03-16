Anikv и фотограф Саша Сахарная выпустили коллаборацию в честь выхода альбома «Broken Season»

«Захотелось сделать приятное дополнение к моему новому альбому. Мы решили, что это может быть мерч, какая‑то вещь, которую носят мои друзья. Например, лонгслив — он комфортнее и функциональнее, чем футболка, такой кежуал-вариант», — рассказала артистка.