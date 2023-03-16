Разработчика Fortnite оштрафовали на 245 млн долларов за непреднамеренные покупки игроков

FTC заключила, что Epic Games создала «нелогичную, непоследовательную и запутанную конфигурацию кнопок», которая приводила к нежелательным покупкам. Агентство также заявило, что студия упростила детям возможность совершать покупки без разрешения родителей и блокировала учетные записи тех, кто оспаривал несанкционированные платежи.