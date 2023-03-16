Разработчика Fortnite оштрафовали на 245 млн долларов за непреднамеренные покупки игроков

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала на 245 млн долларов разработчика онлайн-игры Fortnite — студию Epic Games. Ее обвинили в использовании дизайнерских уловок, подталкивающих игроков «всех возрастов» к непреднамеренным внутриигровым покупкам за реальные деньги.
FTC заключила, что Epic Games создала «нелогичную, непоследовательную и запутанную конфигурацию кнопок», которая приводила к нежелательным покупкам. Агентство также заявило, что студия упростила детям возможность совершать покупки без разрешения родителей и блокировала учетные записи тех, кто оспаривал несанкционированные платежи.
Epic Games запретили использовать этот дизайн и потребовали от нее запретить игрокам совершать покупки без согласия. Блокировать игроков за оспаривание списаний с карты студии тоже запрещается.
245 млн долларов, выплаченных Epic Games, вернут пострадавшим пользователям по заявкам о возмещении.
Суммарно штрафы Epic Games, полученные от FTC, составляют более полумиллиарда долларов. В конце декабря 2022 года студия согласилась выплатить 275 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.