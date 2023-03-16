Transparency International* ликвидирует подразделение в РФ

Международная неправительственная организация Transparency International* объявила о ликвидации своего подразделения в РФ. Решение принял совет организации, следует из сообщения в телеграм-канале.
Руководство Transparency International считает продолжение работы в стране «практически невозможным» после того, как 6 марта Генпрокуратура признала организацию нежелательной. Внесение в такой реестр в Transparency International назвали «внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным» и пояснили, в чем это проявляется.
«Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашей миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью», — говорится в сообщении организации.
Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, регулярно публикующая свои исследования об уровне коррупции в мире, и в РФ в частности. Она была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, штаб-квартира расположена в Берлине.
* Transparency International признана в РФ нежелательной организацией.