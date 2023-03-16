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Transparency International* ликвидирует подразделение в РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Международная неправительственная организация Transparency International* объявила о ликвидации своего подразделения в РФ. Решение принял совет организации, следует из сообщения в телеграм-канале.

Руководство Transparency International считает продолжение работы в стране «практически невозможным» после того, как 6 марта Генпрокуратура признала организацию нежелательной. Внесение в такой реестр в Transparency International назвали «внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным» и пояснили, в чем это проявляется.

«Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашей миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью», — говорится в сообщении организации.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, регулярно публикующая свои исследования об уровне коррупции в мире, и в РФ в частности. Она была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, штаб-квартира расположена в Берлине.

* Transparency International признана в РФ нежелательной организацией.

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