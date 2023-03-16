Transparency International* ликвидирует подразделение в РФ

«Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашей миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью», — говорится в сообщении организации.