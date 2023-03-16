Individuum выпустит книгу Виталика Бутерина о развитии криптоэкономики

«Больше денег» — это сборник статей, написанных Виталиком Бутериным в период с 2014 по 2023 год. В своих текстах он размышляет о развитии криптоэкономики и о ключевых идеях, которые за ней стоят, — от особенностей протокола Ethereum до теории игр, финансирования общественных благ и создания автономных сетевых организаций.