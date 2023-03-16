Individuum выпустит книгу Виталика Бутерина о развитии криптоэкономики

Individuum выпустит книгу Виталика Бутерина «Больше денег. Что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства.
«Больше денег» — это сборник статей, написанных Виталиком Бутериным в период с 2014 по 2023 год. В своих текстах он размышляет о развитии криптоэкономики и о ключевых идеях, которые за ней стоят, — от особенностей протокола Ethereum до теории игр, финансирования общественных благ и создания автономных сетевых организаций.
В книге разбираются непростые вопросы, среди которых «Как блокчейн-сервисы могут помочь людям добиваться общих целей?» и «Могут ли криптовалюты заменить традиционные финансовые инструменты?».
Уже сейчас «Больше денег» можно предзаказать в интернет-магазине издательства. На полках книжных магазинов она появится до конца марта.
Виталик Бутерин — канадско-российский программист, один из создателей Ethereum, а также сооснователь и бывший редактор печатного журнала Bitcoin Magazine.