Роскомнадзор разблокировал Last.fm

«Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — сказано в заявлении РКН.
Ведомство пишет, что неоднократно направляло в адрес администрации Last.fm требования удалить материалы, которые «содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали ВС РФ».
По его словам, администрация сервиса игнорировала требования, и запрещенные материалы оставались доступны. «Это стало основанием для блокировки сайта и мобильных приложений на территории РФ», — подчеркивается на сайте РКН.
Ведомство заблокировало сервис 9 марта из‑за страницы про одну из песен украинского исполнителя Jalsomino.