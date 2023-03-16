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Роскомнадзор разблокировал Last.fm

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:36

Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — сказано в заявлении РКН.

Ведомство пишет, что неоднократно направляло в адрес администрации Last.fm требования удалить материалы, которые «содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали ВС РФ».

По его словам, администрация сервиса игнорировала требования, и запрещенные материалы оставались доступны. «Это стало основанием для блокировки сайта и мобильных приложений на территории РФ», — подчеркивается на сайте РКН.

Ведомство заблокировало сервис 9 марта из‑за страницы про одну из песен украинского исполнителя Jalsomino.

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