Реклама
Новости

До Пулково начнут ходить автобусы с принтерами для печати посадочных талонов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:13

В Петербурге запустят новые автобусы до аэропорта Пулково. В них будут установлены принтеры для печати посадочных талонов. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Новые автобусы будут двухсекционными и смогут вмещать больше пассажиров — как минимум 155 человек. Еще одна особенность — стеллажи для сумок и чемоданов.

Также пассажиры смогут воспользоваться «бесшовной» сетью Wi-Fi. К ней можно будет подключиться в автобусе, и она продолжит работать в аэропорту. На мониторах встроенных медиакомплексов будут транслировать информацию о расписании полетов.

В комитете по транспорту отметили, что автобусы уже закуплены. Они прибудут в Петербург в июне.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»