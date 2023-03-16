До Пулково начнут ходить автобусы с принтерами для печати посадочных талонов

В Петербурге запустят новые автобусы до аэропорта Пулково. В них будут установлены принтеры для печати посадочных талонов. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
Новые автобусы будут двухсекционными и смогут вмещать больше пассажиров — как минимум 155 человек. Еще одна особенность — стеллажи для сумок и чемоданов.
Также пассажиры смогут воспользоваться «бесшовной» сетью Wi-Fi. К ней можно будет подключиться в автобусе, и она продолжит работать в аэропорту. На мониторах встроенных медиакомплексов будут транслировать информацию о расписании полетов.
В комитете по транспорту отметили, что автобусы уже закуплены. Они прибудут в Петербург в июне.