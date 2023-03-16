В парке Горького на месте Nike Box откроется новое пространство «Плюс Дачи»

В 2022 году в рамках «Плюс Дачи» состоялось более 250 мероприятий для десятков тысяч гостей: свыше 70 кинопоказов, концерты популярных музыкантов, в том числе перформанс Антохи МС, выступление группы «Звери», фестиваль «Йога вместе», а также театральные постановки, мастер-классы, лекции, встречи с писателями.