В парке Горького на месте Nike Box откроется новое пространство «Плюс Дачи»

В 2023 году в столичном парке Горького в здании бывшего спортивного центра Nike Box откроется новое пространство «Плюс Дачи». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Плюса».
Программа «Дачи», ранее состоявшая из кинопоказов, концертов, лекций и мастер-классов, пополнится спортивными тренировками. Помимо этого, она станет всесезонной: в холодное время года ее мероприятия будут проходить в закрытом помещении.
О дате открытия пространства и ее возможностях компания пообещала рассказать позже. Возобновление работы бывшего пространства Nike Box совпало с другими спортивными инициативами парка, запланированными на весенне-летний сезон 2023. Среди них — беговые тренировки для новичков и мастер-классы по скандинавской ходьбе.
В 2022 году в рамках «Плюс Дачи» состоялось более 250 мероприятий для десятков тысяч гостей: свыше 70 кинопоказов, концерты популярных музыкантов, в том числе перформанс Антохи МС, выступление группы «Звери», фестиваль «Йога вместе», а также театральные постановки, мастер-классы, лекции, встречи с писателями.