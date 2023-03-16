Реклама
Новости

Глава Крыма предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

Россиян, которые не встают под национальный гимн, следует лишать российского гражданства в судебном порядке, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если это задокументированный случай невставания на гимн России. Ну зачем тебе гражданство, ты не встаешь, ты не уважаешь символы государства», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

В своем телеграм-канале чиновник выступил за возрождение Смерша (сокращение от «Смерть шпионам!» — название советских контрразведывательных групп во время Второй мировой, которые, в частности расстреливали «изменников родины» по законам военного времени).

«Я за возрождение Смерша. По отношению к пятой колонне — точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают», — написал Аксенов.

Говоря далее в телеграм-посте о россиянах, которые не встают под гимн, он не упомянул о своем предложении лишать их гражданства. В этот раз глава Крыма заявил, что о таких нужно сообщать в ФСБ и лишать их мер социальной поддержки.

Согласно Конституции России, гражданин страны не может быть лишен своего гражданства. Однако в законе «О гражданстве Российской Федерации» говорится, что приобретенного гражданства можно лишиться в ряде случаев. Например, если человек получил его, предоставив ложные данные, отказался приносить присягу, участвовал в террористической деятельности или склонял к ней, организовал незаконное вооруженное формирование или участвовал в нем, занимался экстремистской деятельностью, диверсиями или шпионажем.

расскажите друзьям
теги
ФСБ
люди
Сергей Аксенов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»