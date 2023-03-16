Глава Крыма предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн

Россиян, которые не встают под национальный гимн, следует лишать российского гражданства в судебном порядке, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если это задокументированный случай невставания на гимн России. Ну зачем тебе гражданство, ты не встаешь, ты не уважаешь символы государства», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
В своем телеграм-канале чиновник выступил за возрождение Смерша (сокращение от «Смерть шпионам!» — название советских контрразведывательных групп во время Второй мировой, которые, в частности расстреливали «изменников родины» по законам военного времени).
«Я за возрождение Смерша. По отношению к пятой колонне — точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают», — написал Аксенов.
Говоря далее в телеграм-посте о россиянах, которые не встают под гимн, он не упомянул о своем предложении лишать их гражданства. В этот раз глава Крыма заявил, что о таких нужно сообщать в ФСБ и лишать их мер социальной поддержки.
Согласно Конституции России, гражданин страны не может быть лишен своего гражданства. Однако в законе «О гражданстве Российской Федерации» говорится, что приобретенного гражданства можно лишиться в ряде случаев. Например, если человек получил его, предоставив ложные данные, отказался приносить присягу, участвовал в террористической деятельности или склонял к ней, организовал незаконное вооруженное формирование или участвовал в нем, занимался экстремистской деятельностью, диверсиями или шпионажем.