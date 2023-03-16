Глава Крыма предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн

«Я за возрождение Смерша. По отношению к пятой колонне — точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают», — написал Аксенов.