Опрос: треть россиян поддерживает геймификацию в СМИ

Отмечается, что, даже если игра не интересна читателю, 64% готовы сыграть в нее при наличии свободного времени. Дополнительная мотивация в виде приза нужна лишь 11% опрошенных. Только для 9% важно, чтоб интерактив был связан с контентом медиа, а 6% хотели бы видеть результаты других пользователей и соревноваться с ними.