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Опрос: треть россиян поддерживает геймификацию в СМИ

Виктория Шанина
Сегодня в 15:09

Аналитики медиахолдинга Rambler & Co опросили 261 тыс. пользователей на тему геймификации контента в онлайн-СМИ. 38% россиян положительно относятся к геймингу на сайтах изданий, а 62% не придают этому особого значения.

Самым популярным интерактивом на сайтах медиа оказались тесты: их проходят 34% респондентов. Чуть меньше читателей (28%) предпочитают головоломки, шахматы и другие игры на логику. Еще 21% опрошенных любит игры из прошлого вроде тетриса, «Змейки» и других, а 17% нравятся викторины с выбором правильного ответа.

Отмечается, что, даже если игра не интересна читателю, 64% готовы сыграть в нее при наличии свободного времени. Дополнительная мотивация в виде приза нужна лишь 11% опрошенных. Только для 9% важно, чтоб интерактив был связан с контентом медиа, а 6% хотели бы видеть результаты других пользователей и соревноваться с ними.

Половина всей аудитории (52%), как геймеры, так и обычные читатели, хотели бы видеть раздел с играми и интерактивными развлечениями в своих любимых медиа. Из них 22% считают, что это разнообразит чтение издания, 17% — что с их помощью можно по-новому подавать информацию, а 13% просто играли бы для хорошего настроения.

Остальные 48% опрошенных читателей ответили, что при заходе на сайты онлайн-изданий практически не отвлекаются ни на что, кроме самого контента.

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