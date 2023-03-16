Опрос: треть россиян поддерживает геймификацию в СМИ

Аналитики медиахолдинга Rambler & Co опросили 261 тыс. пользователей на тему геймификации контента в онлайн-СМИ. 38% россиян положительно относятся к геймингу на сайтах изданий, а 62% не придают этому особого значения.
Самым популярным интерактивом на сайтах медиа оказались тесты: их проходят 34% респондентов. Чуть меньше читателей (28%) предпочитают головоломки, шахматы и другие игры на логику. Еще 21% опрошенных любит игры из прошлого вроде тетриса, «Змейки» и других, а 17% нравятся викторины с выбором правильного ответа.
Отмечается, что, даже если игра не интересна читателю, 64% готовы сыграть в нее при наличии свободного времени. Дополнительная мотивация в виде приза нужна лишь 11% опрошенных. Только для 9% важно, чтоб интерактив был связан с контентом медиа, а 6% хотели бы видеть результаты других пользователей и соревноваться с ними.
Половина всей аудитории (52%), как геймеры, так и обычные читатели, хотели бы видеть раздел с играми и интерактивными развлечениями в своих любимых медиа. Из них 22% считают, что это разнообразит чтение издания, 17% — что с их помощью можно по-новому подавать информацию, а 13% просто играли бы для хорошего настроения.
Остальные 48% опрошенных читателей ответили, что при заходе на сайты онлайн-изданий практически не отвлекаются ни на что, кроме самого контента.