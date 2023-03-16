Педро Паскаль показал неудачный дубль финальной сцены «Одних из нас»

Педро Паскаль и Белла Рэмси, исполнители главных ролей в сериале «Одни из нас», поделились закадровыми материалами в своих соцсетях. Один из них — неудачный дубль последней сцены.
Джоэл объясняет Элли, что нужно продолжать свой путь, и в этом, последнем отрывке нет места юмору, но актеры начинают смеяться. Возможно, Паскаля рассмешило то, что он начал забывать и слегка спотыкаться на своих репликах.
Паскаль заодно выложил фотографии со съемок и поблагодарил всю съемочную группу.
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