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Педро Паскаль показал неудачный дубль финальной сцены «Одних из нас»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Педро Паскаль и Белла Рэмси, исполнители главных ролей в сериале «Одни из нас», поделились закадровыми материалами в своих соцсетях. Один из них — неудачный дубль последней сцены.

Джоэл объясняет Элли, что нужно продолжать свой путь, и в этом, последнем отрывке нет места юмору, но актеры начинают смеяться. Возможно, Паскаля рассмешило то, что он начал забывать и слегка спотыкаться на своих репликах.

Паскаль заодно выложил фотографии со съемок и поблагодарил всю съемочную группу.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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