Минпросвещения: школьный учебник с разделом про военную операцию на Украине будет готов к сентябрю

Новый школьный учебник по истории для старших классов с разделом про российскую военную операцию на территории Украины будет готов к началу учебного года. Об этом ТАСС сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов», — сказал министр.
Кравцов не уточняет, появится ли такой учебник в школах в сентябре и в каких городах они будут внедряться раньше всего.
Ранее пресс-служба Минпросвещения заявляла, что новый учебник с разделом про спецоперацию будет массово вводиться в российских школах в 2024/2025 учебном году. Как отмечал тогда Кравцов, школы будут переходить на него постепенно.
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где весь год учащимся рассказывают о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.