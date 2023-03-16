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Ева Грин очень не хотела сниматься в «Патриоте» и думала соврать о переломе. Теперь с ней судятся

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:20

Ева Грин должна была сыграть главную роль в «Патриоте», но научно-фантастический фильм так и не вышел. Сейчас французская актриса судится с продюсерской компанией White Lantern Films, сообщает The Guardian.

Грин подала в суд на White Lantern Films с требованием компенсации за несостоявшийся фильм в размере 1 млн долларов. «Патриот» не получился из‑за недостатка финансирования и разногласий в съемочной группе.

Однако продюсеры в свою очередь предоставили суду переписку Грин с ее агентом Чарльзом Кольером в WhatsApp 2019 года (откуда они ее взяли, неизвестно). В ней коллеги обсуждают производство картины и как актриса может увильнуть от съемок.

Грин рассматривала ложь о появившейся сыпи и госпитализации, а также была готова надеть гипс, мол, у нее перелом руки. Кроме этого, актриса назвала работу исполнительного продюсера Джейка Сила «чистой блевотиной», а его коллегу Терри Берда сравнила с «гребаным придурком». Через месяц после этой переписки «Патриота» свернули.

Теперь уже White Lantern Films требует оштрафовать Грин за срыв проекта и нарушение условий контракта. Актриса с этим не согласна, по-прежнему настаивая на низкосортности и «дерьмовости» «Патриота».

Сейчас Еву Грин можно увидеть в сериале «Связь», где она играет агента спецслужб и бывшую любовницу персонажа Венсана Касселя. Премьера шоу состоялась 24 февраля на Apple TV+, а финал покажут 31 марта.

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Ева ГринВенсан Кассель
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