Ева Грин очень не хотела сниматься в «Патриоте» и думала соврать о переломе. Теперь с ней судятся

Грин подала в суд на White Lantern Films с требованием компенсации за несостоявшийся фильм в размере 1 млн долларов. «Патриот» не получился из‑за недостатка финансирования и разногласий в съемочной группе.
Однако продюсеры в свою очередь предоставили суду переписку Грин с ее агентом Чарльзом Кольером в WhatsApp 2019 года (откуда они ее взяли, неизвестно). В ней коллеги обсуждают производство картины и как актриса может увильнуть от съемок.
Грин рассматривала ложь о появившейся сыпи и госпитализации, а также была готова надеть гипс, мол, у нее перелом руки. Кроме этого, актриса назвала работу исполнительного продюсера Джейка Сила «чистой блевотиной», а его коллегу Терри Берда сравнила с «гребаным придурком». Через месяц после этой переписки «Патриота» свернули.
Теперь уже White Lantern Films требует оштрафовать Грин за срыв проекта и нарушение условий контракта. Актриса с этим не согласна, по-прежнему настаивая на низкосортности и «дерьмовости» «Патриота».
Сейчас Еву Грин можно увидеть в сериале «Связь», где она играет агента спецслужб и бывшую любовницу персонажа Венсана Касселя. Премьера шоу состоялась 24 февраля на Apple TV+, а финал покажут 31 марта.