Ева Грин очень не хотела сниматься в «Патриоте» и думала соврать о переломе. Теперь с ней судятся

Однако продюсеры в свою очередь предоставили суду переписку Грин с ее агентом Чарльзом Кольером в WhatsApp 2019 года (откуда они ее взяли, неизвестно). В ней коллеги обсуждают производство картины и как актриса может увильнуть от съемок.