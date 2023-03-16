Мозамбик ввел безвизовый режим для россиян

Власти Мозамбика отменили туристические и деловые визы для граждан 28 стран, включая Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства экономики и финансов страны.
Отмена виз означает, что теперь россияне могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления безвизового нахождения еще на 60 дней.
Чтобы въехать в страну, туристам будет необходимо зарегистрироваться на специальном сайте не менее чем за 48 часов до пересечения границы и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (10 долларов, или примерно 760 рублей).
Помимо россиян безвизовый режим власти Мозамбика ввели для граждан Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д’Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.
Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что МИД ведет переговоры о безвизовых поездках с 11 странами Азии, Африки и Северной Америки. В их числе: Мексика, Багамы, Барбадос, Гаити, Кувейт и Малайзия.