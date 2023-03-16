В Ростове-на-Дону загорелось здание ФСБ. Внутри могут быть боеприпасы, очевидцы сообщают о «хлопках»

Местное издание 161.ru со ссылкой на очевидцев сообщает о «звуках, похожих на хлопки». Shot опубликовал видео пожара с подписью «взрывы продолжаются». По информации источника телеграм-канала, в здании может находиться склад с боеприпасами.
Источник РБК в МЧС заявил, что пожар начался из‑за возгорания силового кабеля на складе. «В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, которые взорвались», — отметил он.
Источник 161.ru в силовых структурах заявил: «На складе здания погрануправления ФСБ детонируют боеприпасы. Это происходит с интервалом 5–10 секунд. Пока пожарные борются с огнем, стараются не допустить распространения огня на соседние территории».
Собеседник издания сообщил о двух пострадавших, их обнаружили у входа на склад. По информации Baza, в подвале здания могут оставаться люди.