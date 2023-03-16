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Пневмоподвеска, пять сидений и экран 18,5 дюйма: акционер Tesla раскрыл детали о Cybertruck

Виктория Шанина
Сегодня в 12:43

Один из акционеров Tesla по имени Мэттью Донеган-Райан посетил День инвесторов компании и узнал ряд ранее не опубликованных подробностей о пикапе Cybertruck. Детали о новом автомобиле он рассказал изданию Carscoops.

Фактически Cybertruck получился немного меньше, чем концепт, — на 5%. Он оказался даже меньше пикапа Ford F-150 Raptor, однако место, отведенное для груза, более объемное.

Автомобиль поступит в продажу в конфигурациях с двумя и тремя электродвигателями. Хотя ранее Илон Маск говорил, что лучшая версия пикапа получит четыре электромотора. Вероятно, она выйдет позже.

Все версии пикапа получат управление задними колесами, пневматическую подвеску и пять сидений. В серийном экземпляре не будет переднего «дивана» с местом между водителем и пассажиром, двери не будут поддерживать функцию Self Present, которая есть например, в Tesla Model X.

Диагональ информационно-развлекательного экрана в салоне составит 18,5 дюйма — это больше, чем в любой другой Tesla. Также Cybertruck получил проекционный дисплей на лобовое стекло.

На утечку подробностей о пикапе в Tesla пока не отреагировали. Старт серийного производства Cybertruck ожидается в 2024 году.

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