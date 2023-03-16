Таиланд подписал с Россией договор об экстрадиции

За первые 10 месяцев 2022 года в Таиланд прибыло более 147 тыс. российских туристов, сообщал в декабре Bloomberg. В октябре, после начала мобилизации, их поток резко вырос — в этот месяц в королевство приехали более 44 тыс. россиян, хотя после начала спецоперации, в феврале, число туристов было менее 10 тыс.