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Таиланд подписал с Россией договор об экстрадиции

Семён Гудошников
Сегодня в 11:50

Правительство Таиланда одобрило договор об экстрадиции с Россией, пишет The Nation со ссылкой на представителя кабмина Рачада Дхнадирека.

Издание отмечает, что договор заключен на фоне сообщений о массовом притоке в Таиланд россиян, избегающих последствий военной операции на Украине.

Дхнадирек заявил, что договор с Россией соответствует соглашениям об экстрадиции, заключенным с другими странами. По его словам, договор укрепит сотрудничество в борьбе с преступностью.

Владимир Путин одобрил предложение правительства заключить договор о выдаче с Таиландом в феврале прошлого года.

За первые 10 месяцев 2022 года в Таиланд прибыло более 147 тыс. российских туристов, сообщал в декабре Bloomberg. В октябре, после начала мобилизации, их поток резко вырос — в этот месяц в королевство приехали более 44 тыс. россиян, хотя после начала спецоперации, в феврале, число туристов было менее 10 тыс.

Al Jazeera со ссылкой на данные международного аэропорта Пхукета месяц назад написала, что с 1 ноября 2022 года по 21 января 2023-го на Пхукет прибыло более 233 тыс. россиян. Издание заявило о десятках тысяч граждан России, которые прибыли в королевство, чтобы избежать призыва в армию и экономических последствий военной операции, многие из которых искали новый дом.

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