Павел Чиков: жителям 40 регионов пришли повестки для «уточнения данных»

Военкоматы 40 российских регионов начали рассылать гражданам повестки, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В частности, повестки получили жители Москвы, Петербурга, Татарстана и Башкортостана, Московской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев. Полный и обновляемый список опубликован в телеграм-канале правозащитника.
Откуда у Чикова эта информация, он не уточнил. Юрист отметил, что военкомат может вручить гражданину повестку в случае, если тот не сообщает об изменении своих данных или во время военных сборов.
«Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован», — сказал правозащитник.
Официально о раздаче повесток «для уточнения данных» сообщили власти четырех регионов — Воронежской, Липецкой и Пензенской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
В липецком правительстве заявили, что военкоматы по всей России оцифровывают базы данных и для этого нужно актуализировать информацию. Такая необходимость возникла из‑за ошибок, выявленных во время частичной мобилизации, отметили там.
На фоне сообщений о начале выдачи повесток в регионах пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется.