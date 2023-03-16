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Асад: Сирия и Россия подпишут соглашения по инвестпроектам в сферах энергетики и промышленности

Виктория Шанина
Сегодня в 08:56

Сирия и Россия в течение ближайших недель готовятся подписать соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал сирийский президент Башар Асад.

В рамках договора планируется 40 инвестпроектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства. Каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.

«Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта. Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами», — сказал Асад.

О каких конкретно проектах идет речь, станет известно после подписания соглашения. Тогда же будет обнародована их фактическая стоимость.

15 марта прошли переговоры Башара Асада и Владимира Путина в Кремле. Президент Сирии прибыл в Россию впервые после начала военной операции на Украине.

В Москве Асад заявил, что поддерживает ввод российских войск на украинскую территорию. Кроме того, он признал территорией России присоединенные ЛНР, ДНР, части Херсонской и Запорожской областей.

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