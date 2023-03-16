Асад: Сирия и Россия подпишут соглашения по инвестпроектам в сферах энергетики и промышленности

«Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта. Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами», — сказал Асад.