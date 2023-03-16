80-летний школьный уборщик смог выйти на пенсию благодаря задумке учащихся

Восьмидесятилетний американец Джеймс вышел на пенсию, но когда его арендная плата повысилась на 400 долларов в месяц, сбережений и выплат стало не хватать. У пожилого мужчины был лишь один выход — он вновь устроился на работу, став уборщиком в техасской средней школе. Когда учащиеся там подростки узнали эту историю, они решили помочь. Так появилась идея открыть кампанию на краудфандинговой платформе GoFundMe, установив первоначальную цель в 10 000 долларов. Но всего за два дня удалось собрать сумму почти в три раза больше — около 28 000 долларов. Это произошло благодаря распространившемуся в тиктоке ролику, на котором видно, что уборщик с трудом передвигается по школьному коридору.