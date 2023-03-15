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Deadline: Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот снимутся в «Франкенштейне» Гильермо дель Торо

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:57

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо снимет Оскара Айзека, Эндрю Гарфилда и Мию Гот в своем новом фильме — live-action-картине «Франкенштейн». Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист в данный момент работает над сценарием ленты. По словам источников, дель Торо пока не сделал ни одному актеру официальное предложение, однако уже обсудил с ними участие в проекте — и все трое дали свое согласие.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix — там же, где состоялся релиз предыдущей картины дель Торо «Пиноккио». Сервис пока никак не прокомментировал новость об актерском составе «Франкенштейна».

Каких персонажей сыграют Айзек, Гарфилд и Гот, неизвестно. Предполагается, что Гот может предстать в образе возлюбленной доктора Франкенштейна.

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Гильермо дель ТороОскар Айзек
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