В Токио откроют выставку-аттракцион «Создание Гарри Поттера». Ранее такая была только в Англии

В Токио появится выставка-аттракцион «The Making of Harry Potter» («Создание Гарри Поттера») наподобие той, что работает с 2012 года в британском Хартфордшире. Она откроется для посетителей 16 июня, сообщил Collider.
Выставка предложит поклонникам книг Джоан Роулинг и кинофраншизы о Гарри Поттере прогуляться среди декораций, которые использовали на съемках фильмов, увидеть оригинальные костюмы героев и реквизит.
Токийский «Warner Bros. Studio Tour — The Making of Harry Potter» станет самым большим крытым аттракционом по мотивам франшизы «Гарри Поттер». Тур по нему займет около четырех часов.
Гости выставки смогут увидеть не только копии помещений, которыми славится британская версия (например, Большой Зал Хогвартса или лавки Косого переулка), но и эксклюзивные локации из фильмов. Какие именно — пока не сообщается.
В частности, посетителям предложат пройтись по Запретному Лесу, где, согласно книгам Роулинг, обитают кентавры и гигантский паук Арагог. Также гостям аттракциона станет доступен крупнейший в мире магазин, посвященный миру «Гарри Поттера».
В нем, согласно сообщениям СМИ, разместят 14 тематических секций — их оформят с помощью более 7 тыс. специально изготовленных предметов. Образ помещений будет вдохновлен достопримечательностями Косого переулка и деревни Хогсмид.
Во время прогулки по выставке поклонники «Гарри Поттера» смогут отдохнуть в ресторанах и кафе. Там им предложат традиционные блюда британской кухни.