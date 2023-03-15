В возрасте 78 лет умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников. Запись об этом появилась на сайте Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных.
Из сообщения следует, что Пушечников ушел из жизни после продолжительной болезни.
Пушечников родился в 1945 году, в семье потомственных музыкантов. В своей карьере он был профессором кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии музыки с 1964 по 2016 год.
Его дети тоже стали музыкантами — пианистка Ольга Пушечникова-Керн и пианист, трубач Владимир Керн. В 2001 году дочь завоевала золотую медаль Международного конкурса пианистов Вана Клиберна, сейчас живет в США. Сын заведует кафедрой оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования в Государственной классической академии имени Маймонида в Москве.