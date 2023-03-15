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Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд сыграют в ленте «We Live in Time». Ее снимет автор «Щегла» и «Бруклина»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:30

Британские актеры Флоренс Пью («Маленькие женщины», «Черная вдова») и Эндрю Гарфилд («Молчание», «Новый Человек-паук») снимутся в фильме «We Live in Time». Его поставит режиссер Джон Краули («Щегол», «Бруклин»), сообщил Deadline.

Сценарий картины напишет Ник Пейн, автор драм «Последнее письмо от твоего любимого» с Шейлин Вудли и «Предчувствие конца» с Шарлоттой Рэмплинг. Сюжет будущей ленты держится в секрете.

Разработкой проекта займутся кинокомпании StudioCanal и Sunny March. Исполнительным продюсером фильма выступит Бенедикт Камбербатч. Среди других продюсеров — Леа Кларк, Адам Акланд и Гай Хили.

Авторы ленты описывают ее как «веселую, глубоко трогательную и захватывающую историю любви». Когда начнутся съемки картины, неизвестно.

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Эндрю ГарфилдДжон КраулиНик ПейнШейлин ВудлиШарлотта РэмплингБенедикт Камбербатч
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