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В Москве накрыли сеть лжеаптек, торговавших наркотиками

Семён Гудошников
Сегодня в 21:15

Полицейские накрыли в Москве и Подмосковье сеть фальшивых аптек, в которых продавали сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Msk1.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве уточнили, что для торговли использовали нежилые помещения с вывесками аптек. Но для обычных покупателей они были закрыты, клиентов пускали лишь по предварительной договоренности.

«Клиентами лжеаптек становились наркозависимые граждане, которые приобретали препараты по завышенным на 1000% ценам для немедицинского употребления», — отметила официальная представительница МВД Ирина Волк.

В ходе рейдов в наркоаптеках обнаружили 13 тыс. флаконов и 50 тыс. таблеток и капсул общим весом 150 кг. Их стоимость по ценам черного рынка составляет свыше 35 млн рублей. У преступников также изъяли более 30 млн рублей и премиальные автомобили.

Одна из точек торговли наркотиками была расположена в ЖК «Оранж парк» в Котельниках. Местные жители уже давно заметили, что аптека выглядит подозрительной, и даже написали коллективное заявление в полицию для ее проверки.

«Давно уже ходят слухи, что в этой аптеке отовариваются маргинальные слои общества, представляющие опасность для окружающих и портящие общедомовое имущество при принятии купленных лекарственных средств», — рассказал один из жителей.

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Ирина Волк
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