В Москве накрыли сеть лжеаптек, торговавших наркотиками

Полицейские накрыли в Москве и Подмосковье сеть фальшивых аптек, в которых продавали сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Msk1.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В ведомстве уточнили, что для торговли использовали нежилые помещения с вывесками аптек. Но для обычных покупателей они были закрыты, клиентов пускали лишь по предварительной договоренности.
«Клиентами лжеаптек становились наркозависимые граждане, которые приобретали препараты по завышенным на 1000% ценам для немедицинского употребления», — отметила официальная представительница МВД Ирина Волк.
В ходе рейдов в наркоаптеках обнаружили 13 тыс. флаконов и 50 тыс. таблеток и капсул общим весом 150 кг. Их стоимость по ценам черного рынка составляет свыше 35 млн рублей. У преступников также изъяли более 30 млн рублей и премиальные автомобили.
Одна из точек торговли наркотиками была расположена в ЖК «Оранж парк» в Котельниках. Местные жители уже давно заметили, что аптека выглядит подозрительной, и даже написали коллективное заявление в полицию для ее проверки.
«Давно уже ходят слухи, что в этой аптеке отовариваются маргинальные слои общества, представляющие опасность для окружающих и портящие общедомовое имущество при принятии купленных лекарственных средств», — рассказал один из жителей.