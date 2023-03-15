Реклама
Новости

Число обращений недовольных ЖКХ россиян выросло в 1,5 раза, сообщил генпрокурор РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Количество обращений россиян в прокуратуру по поводу жилищно-коммунальных услуг увеличилось в 2022 году в полтора раза, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием Владимира Путина. Текстовую версию этой встречи можно прочитать на сайте Кремля.

Краснов назвал проблемы с ЖКХ «одним из основных факторов социального недовольства». Обращения граждан увеличиваются, несмотря на то что, по словам генпрокурора, «прокурорами ежегодно пресекаются сотни тысяч нарушений законов, принимаются меры к виновным».

«Люди возмущены качеством и стоимостью предоставляемых услуг, плохой работой управляющих компаний. <…> Каждый мой выезд в регионы вскрывает целый пласт проблем, которые свидетельствуют как о явных просчетах региональных и местных властей, так и о явных упущениях в вашей надзорной деятельности», — рассказал Краснов.

Краснов подчеркнул «остро волнующую граждан тему тарифов на коммунальные услуги», которые растут. В 2022-м тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли сразу два раза — это объяснили «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране».

расскажите друзьям
люди
Владимир ПутинИгорь Краснов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»