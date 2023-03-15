Число обращений недовольных ЖКХ россиян выросло в 1,5 раза, сообщил генпрокурор РФ

«Люди возмущены качеством и стоимостью предоставляемых услуг, плохой работой управляющих компаний. <…> Каждый мой выезд в регионы вскрывает целый пласт проблем, которые свидетельствуют как о явных просчетах региональных и местных властей, так и о явных упущениях в вашей надзорной деятельности», — рассказал Краснов.