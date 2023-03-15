Число обращений недовольных ЖКХ россиян выросло в 1,5 раза, сообщил генпрокурор РФ

Количество обращений россиян в прокуратуру по поводу жилищно-коммунальных услуг увеличилось в 2022 году в полтора раза, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием Владимира Путина. Текстовую версию этой встречи можно прочитать на сайте Кремля.
Краснов назвал проблемы с ЖКХ «одним из основных факторов социального недовольства». Обращения граждан увеличиваются, несмотря на то что, по словам генпрокурора, «прокурорами ежегодно пресекаются сотни тысяч нарушений законов, принимаются меры к виновным».
«Люди возмущены качеством и стоимостью предоставляемых услуг, плохой работой управляющих компаний. <…> Каждый мой выезд в регионы вскрывает целый пласт проблем, которые свидетельствуют как о явных просчетах региональных и местных властей, так и о явных упущениях в вашей надзорной деятельности», — рассказал Краснов.
Краснов подчеркнул «остро волнующую граждан тему тарифов на коммунальные услуги», которые растут. В 2022-м тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли сразу два раза — это объяснили «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране».