Сюжет фильма, как отмечали журналисты, пересекался с личной историей самой Майерс. Многие свои успешные картины режиссер сняла вместе со сценаристом и продюсером Чарлзом Шайером, который был ее партнером. Уже без него Майерс создала «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам… и без» и «Простые сложности».