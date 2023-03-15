Стриминговый сервис Netflix отменил новый проект режиссера Нэнси Майерс — автора культовых комедий «Ловушка для родителей», «Чего хотят женщины», «Отпуск по обмену» и «Стажер». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Информация о том, что Майерс поставит фильм для Netflix, появилась лишь в начале марта. СМИ отмечали, что в картине под названием «Paris Paramount» снимутся Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Майкл Фассбендер и Оуэн Уилсон.
Однако стрим-платформа решила отказаться от проекта. По информации источников, представители Netflix не смогли договориться с Майерс о бюджете ленты. Режиссер считала, что стоимость картины составит не менее 150 млн долларов.
Сервис же не был готов инвестировать в романтическую комедию более 130 млн долларов. Даже с этим бюджетом «Paris Paramount» мог стать самым дорогим фильмом в своем жанре в истории кинематографа.
Тем не менее Майерс ограничения в бюджете, судя по всему, не устроили. Удастся ли теперь кинематографистке реализовать этот проект, неизвестно. Сценарий фильма Майерс написала самостоятельно. Также она планировала стать продюсером ленты.
История «Paris Paramount» должна была развернуться вокруг двух кинематографистов — молодого режиссера и продюсера, которые влюбились друг в друга. После нескольких успешных киноработ пара решает расстаться. Однако им приходится вновь встретиться на съемочной площадке, когда на горизонте появляется новый интересный проект.
Сюжет фильма, как отмечали журналисты, пересекался с личной историей самой Майерс. Многие свои успешные картины режиссер сняла вместе со сценаристом и продюсером Чарлзом Шайером, который был ее партнером. Уже без него Майерс создала «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам… и без» и «Простые сложности».