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В Подмосковье задержали мужчину с двумя автоматами. Он назвал себя бойцом ЧВК «Вагнер»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

В Одинцовском районе Московской области полицейские задержали 25-летнего мужчину с двумя автоматами в автомобиле, сообщает РБК со ссылкой на правоохранителей и знакомый с уголовным делом источник. Оружие у него обнаружили при проверке документов.

Задержанным оказался уроженец Алтайского края. В его машине Honda Pilot лежали два автомата Калашникова и 30 патронов к ним, рассказал собеседник издания.

Дознавателям задержанный заявил, что заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. К нему в отдел полиции приезжал представитель руководства ЧВК, добавил источник.

На мужчину, приехавшего в Москву в отпуск, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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