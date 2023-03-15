В Подмосковье задержали мужчину с двумя автоматами. Он назвал себя бойцом ЧВК «Вагнер»

В Одинцовском районе Московской области полицейские задержали 25-летнего мужчину с двумя автоматами в автомобиле, сообщает РБК со ссылкой на правоохранителей и знакомый с уголовным делом источник. Оружие у него обнаружили при проверке документов.
Задержанным оказался уроженец Алтайского края. В его машине Honda Pilot лежали два автомата Калашникова и 30 патронов к ним, рассказал собеседник издания.
Дознавателям задержанный заявил, что заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. К нему в отдел полиции приезжал представитель руководства ЧВК, добавил источник.
На мужчину, приехавшего в Москву в отпуск, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.