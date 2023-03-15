Телескоп запечатлел звезду на ее пути к сверхновой

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел звезду WR 124, готовящуюся стать сверхновой. Это одно из самых редких астрономических наблюдений, говорится на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).
Перед тем как стать сверхновыми, звезды проходят короткую фазу Вольфа — Райе. В этой фазе они почти полностью исчерпали запасы водорода и переходят к ядерному горению гелия и более тяжелых элементов.
Как поясняют в N + 1, это чрезвычайно яркие и горячие светила, особая черта которых — мощные, высокоскоростные ветра, из‑за которых многие звезды Вольфа — Райе окружены туманностями.
Именно такую туманность можно наблюдать на снимке «Уэбба» — характерные облака газа и пыли светятся в инфракрасном спектре, который способен улавливать телескоп. В ЕКА отметили, что представленные фото — одни из первых, которые получил «Джеймс Уэбб», однако опубликованы они лишь сейчас.
Звезда WR 124 находится в 15 тыс. световых лет от Солнца, в созвездии Стрельца. Она массивнее Солнца в 33 раза, а туманность вокруг нее — в 10 раз. Диаметр выбрасываемого звездой облака газа и пыли — 10 световых лет в поперечнике.
ЕКА опубликовала два снимка «Джеймса Уэбба» — один (что снизу) снят камерой MIRI, которая работает только в среднем инфракрасном диапазоне. Второй (сверху) — комбинация фотографии MIRI и изображения, полученного камерой NIRCam, захватывающей ближний инфракрасный диапазон.
Чтобы продемонстрировать, насколько хорош «Джеймс Уэбб» в визуализации, агентство представило еще один снимок WR 124 — его сделал в 2015 году телескоп «Хаббл».