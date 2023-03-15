Телескоп запечатлел звезду на ее пути к сверхновой

Именно такую туманность можно наблюдать на снимке «Уэбба» — характерные облака газа и пыли светятся в инфракрасном спектре, который способен улавливать телескоп. В ЕКА отметили, что представленные фото — одни из первых, которые получил «Джеймс Уэбб», однако опубликованы они лишь сейчас.