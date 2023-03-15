Легкоатлеты из России и Беларуси не смогут выступать на соревнованиях от Европейской ассоциации

Согласно позиции Европейской легкоатлетической ассоциации, «все спортсмены, вспомогательный персонал и другие официальные лица из России и Беларуси будут отстранены от участия в любых европейских соревнованиях легкой атлетики в обозримом будущем». «Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы спортсмены из этой страны все же могли раскрыть свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию там», — заявил президент организации Добромир Карамаринов.