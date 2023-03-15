Легкоатлеты из России и Беларуси не смогут выступать на соревнованиях от Европейской ассоциации

Российские и белорусские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации до завершения российской военной операции на территории Украины. Об этом сообщается на сайте организации.
Этот вопрос рассматривался на заседании в Лозанне. Решение об отстранении, принятое 1 марта 2022 года в ответ на ввод российских войск на территорию Украины, оставлено в силе.
Согласно позиции Европейской легкоатлетической ассоциации, «все спортсмены, вспомогательный персонал и другие официальные лица из России и Беларуси будут отстранены от участия в любых европейских соревнованиях легкой атлетики в обозримом будущем». «Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы спортсмены из этой страны все же могли раскрыть свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию там», — заявил президент организации Добромир Карамаринов.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение россиян в ноябре 2022-го. После отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 году из‑за допингового скандала российские спортсмены могли участвовать в международных турнирах только под нейтральным статусом, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций такой вариант тоже исключила.