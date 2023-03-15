Lamoda запустила проект в поддержку родителей детей с особенностями здоровья, объединив на специальной платформе благотворительные инициативы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-платформы по продаже товаров.
Поддержать родителей детей с редкими генетическими заболеваниями пользователи могут, купив товары, которые перечисляют часть прибыли на программы социальной и психологической поддержки, или сделав пожертвования в благотворительные фонды.
Проект открывает новая линейка бренда Sela Moms & Monsters, созданная совместно с благотворительным фондом «Дети-бабочки». В ней представлены оверсайз-футболки и рубашки, украшенные милыми надписями и принтами по мотивам детских рисунков. 2% от всех продаж бренд перечислит проекту «Редкие женщины».
Линейку благотворительных товаров дополняет мерч фонда «Подарок ангелу». Он помогает семьям детей с церебральным параличом и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Совместное исследование фонда и Rambler&Co показало, что 64% семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья, сталкиваются с большой психологической нагрузкой. Этот же процент родителей отмечает психологическую нагрузку как самый сложный аспект в жизни родителей особенных детей. Сделать пожертвования в благотворительные фонды и посмотреть коллекции можно здесь.