Lamoda запустила проект в поддержку родителей детей с особенностями здоровья

Совместное исследование фонда и Rambler&Co показало, что 64% семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья, сталкиваются с большой психологической нагрузкой. Этот же процент родителей отмечает психологическую нагрузку как самый сложный аспект в жизни родителей особенных детей. Сделать пожертвования в благотворительные фонды и посмотреть коллекции можно здесь.