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Сотни жителей пригорода Владивостока могут лишить собственности по иску Минобороны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:20

Жители района Садгород в пригороде Владивостока получили судебные иски от Минобороны об аннулировании их права собственности на земельные участки. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем телеграм-канале пообещал разобраться с ситуацией.

«Основание исков — документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей», — рассказал Кожемяко. Глава региона собирается встретиться с жителями и попросить Минобороны прояснить ситуацию.

Кожемяко вместе с жителями Садгорода намерен «отстаивать законные интересы». «Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство, конечно, их права будем защищать», — заявил он.

Издание PrimaMedia уточняет, что претензии военного ведомства возникли к территориям под 282 участками. Землю выдавали льготным категориям, многие участки уже по несколько раз меняли собственника, никаких претензий ранее к ним не возникало. Там располагаются частные и многоквартирные дома, а также объекты ЖКХ.

Минобороны ссылается на документы о землеотводе под объект ТОФ 1932 и 1939 годов, по которым общая площадь отчужденного участка земли составляла 179 гектаров. С 1944 года на территории района Садгород располагался санаторий «Сокол», где отдыхали военнослужащие Тихоокеанского флота.

Накануне следственное управление СКР по Приморью сообщило о начале доследственной проверки по признакам уголовного преступления — халатности при выдаче земельных участков.

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Олег Кожемяко
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