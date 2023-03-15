Сотни жителей пригорода Владивостока могут лишить собственности по иску Минобороны

Издание PrimaMedia уточняет, что претензии военного ведомства возникли к территориям под 282 участками. Землю выдавали льготным категориям, многие участки уже по несколько раз меняли собственника, никаких претензий ранее к ним не возникало. Там располагаются частные и многоквартирные дома, а также объекты ЖКХ.