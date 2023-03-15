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«Сироткин» выпустили саундтрек к «Подземельям Чикен Карри»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:12

Группа «Сироткин» выпустила трек под названием «Сиротки из Мертвых топей». Он стал саундтреком к ютуб-шоу в формате настольной ролевой игры «Подземелья Чикен Карри».

На канале шоу появился ролик с рисунками, которые визуализируют финал последнего выпуска: персонажи погибли, а дети остались без защиты.

«Мы сиротки из Мертвых топей, / Тоже люди из крови и плоти, / Но ни маг, ни король, паладин или гном / Не одарят нас добрым словцом», — поет в припеве вокалист.

Ранее «Сироткин» выпустили трек «Кто у меня дома», записанный специально к приквелу «Майора Грома». Премьера ленты «Гром: Трудное детство» состоялась 1 января. Ее события разворачиваются за 20 лет до сюжета «Чумного Доктора».

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