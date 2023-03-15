«Мифогенная любовь каст» Пепперштейна и Ануфриева выйдет в формате комикса

Роман художников, сооснователей группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна «Мифогенная любовь каст» выйдет в формате комикса 20 марта, пишет ТАСС со ссылкой на шеф-редактора издательства «Лед» Павла Костюка.
Для создания комикса Пепперштейн пригласил к участию 30 графиков, каждый из которых работал над отдельной главой. Продолжение комикс-романа уже находится в работе — его содержание может выйти за рамки оригинального сюжета.
Зачин романа критик Лев Данилкин описывал так: «Это было бессовестно длинное, тысячеликое и завораживающе смешное повествование о советском гражданине, парторге Владимире Дунаеве, которого в первые дни Великой Отечественной войны контузило; оказавшись в лесу, он пожирает галлюциногенные грибы и становится колдуном. В частности, ему кажется, что он Колобок, а в голове у него спит девочка Машенька (Снегурочка, Советочка).
ㅤ
Парторг собирает партизанский отряд из разных фольклорных персонажей (Избушка, Скатерть-Самобранка, Кощей Бессмертный и т. п.) и ведет галлюцинаторную войну против немцев — точнее, потусторонних сил из авторских детских книг, воюющих на стороне немцев (Карлсон, Малыш, некто Синяя, Фея Убивающего Домика, Гудвин, Айболит и так далее)».
ㅤ
Парторг собирает партизанский отряд из разных фольклорных персонажей (Избушка, Скатерть-Самобранка, Кощей Бессмертный и т. п.) и ведет галлюцинаторную войну против немцев — точнее, потусторонних сил из авторских детских книг, воюющих на стороне немцев (Карлсон, Малыш, некто Синяя, Фея Убивающего Домика, Гудвин, Айболит и так далее)».
Предлагаем прочесть рецензию на произведение, а также интервью с Пепперштейном, приуроченное к переизданию книги в 2022-м, выходу ее аудиоверсии и открытию сразу двух выставок, осмысляющих ее содержание. Одна из них так и называлась: «Мифогенная любовь каст в комиксах».