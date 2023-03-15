The Weeknd выпустил делюкс-издание к альбому «Starboy»

В новом издании представлен расширенный треклист, состоящий из 18 оригинальных песен и трех дополнительных: недавнего ремикса на «Die for You» с Арианой Гранде, ремикса Kygo на «Starboy» и ремикса на «Reminder» с A$AP Rocky и Young Thug.
Релиз «Starboy» состоялся в ноябре 2016 года. На пластинке появились Daft Punk, Лана Дель Рей, Кендрик Ламар и Future. Альбом дебютировал на первом месте и принес The Weeknd премию «Грэмми». В настоящее время он сертифицирован как четырехкратно платиновый.
Ранее музыкант выпустил концертный альбом «Live at SoFi Stadium», записанный во время его двухдневного пребывания в знаменитом лос-анджелесском стадионе SoFi в ноябре прошлого года. В треклисте — «Wicked Games», «Kiss Land», «Starboy», «Can’t Feel My Face», «Save Your Tears», «Die for You» и «Blinding Lights».