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Режиссер «Межсезонья» и «Витьки Чеснока» Александр Хант приступил к съемкам фильма «777»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:19

Режиссер Александр Хант приступил к съемкам фильма «777» — это экранизация одноименной повести Кирилла Рябова, пишет «Газета.ru».

Главный герой ленты — работник гамбургерной Игорь Хлебников (Максим Стоянов). Однажды вместо десяти тысяч рублей банкомат выдает ему три миллиона — картина будет посвящена выведенному Стивеном Гольбартом синдрому внезапного богатства. Сам Хант называл ее абсурдистской трагикомедией.

Сейчас он заявил: «Эта история — исследование человека, который, как и многие, мечтает о другой жизни, о лучшем мире и искренне верит, что этот мир где‑то существует, надо только туда добраться. На самом же деле пока он не поймет, что этот мир находится прямо здесь, то и вырваться из злополучных обстоятельств у него не получится.

Мне очень важно и интересно создавать истории, укорененные в нашей реальности. Когда я снимал свои первые два фильма, то передо мной открылась совсем не „кинематографичная“ реальность: пестрота рекламных вывесок, ядовитые цвета современной архитектуры, множество красок, которые мы не привыкли видеть в кино.

Я понял, что хочу рассказывать не „серую“ историю, а найти ее цвет, сочность и трагикомичность, которая мне ближе, чем чистая драма. Мне по-настоящему интересно искать жанровое кино, преломленное бытовой реальностью, по-новому изобретать сюжет. Именно такой возможностью меня и привлекает текст Рябова»

Время и место действия — Владивосток, март 2011 года. Роли в картине исполнят Ирина Пегова, Федор Лавров, Ольга Озоллапиня, Кирилл Полухин, Ольга Богомазова. Появится в кадре и сам Кирилл Рябов. В прокат фильм намерены выпустить осенью 2023 года.

На счету Ханта две заметные полнометражные работы — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017) и «Межсезонье» (2021). Предлагаем перечитать архивные рецензии «Афиши Daily» на обе картины.

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Александр ХантИгорь ХлебниковМаксим СтояновИрина ПеговаФедор ЛавровОльга ОзоллапиняКирилл Полухин
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