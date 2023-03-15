Режиссер «Межсезонья» и «Витьки Чеснока» Александр Хант приступил к съемкам фильма «777»

Режиссер Александр Хант приступил к съемкам фильма «777» — это экранизация одноименной повести Кирилла Рябова, пишет «Газета.ru».
Главный герой ленты — работник гамбургерной Игорь Хлебников (Максим Стоянов). Однажды вместо десяти тысяч рублей банкомат выдает ему три миллиона — картина будет посвящена выведенному Стивеном Гольбартом синдрому внезапного богатства. Сам Хант называл ее абсурдистской трагикомедией.
Сейчас он заявил: «Эта история — исследование человека, который, как и многие, мечтает о другой жизни, о лучшем мире и искренне верит, что этот мир где‑то существует, надо только туда добраться. На самом же деле пока он не поймет, что этот мир находится прямо здесь, то и вырваться из злополучных обстоятельств у него не получится.
ㅤ
Мне очень важно и интересно создавать истории, укорененные в нашей реальности. Когда я снимал свои первые два фильма, то передо мной открылась совсем не „кинематографичная“ реальность: пестрота рекламных вывесок, ядовитые цвета современной архитектуры, множество красок, которые мы не привыкли видеть в кино.
ㅤ
Я понял, что хочу рассказывать не „серую“ историю, а найти ее цвет, сочность и трагикомичность, которая мне ближе, чем чистая драма. Мне по-настоящему интересно искать жанровое кино, преломленное бытовой реальностью, по-новому изобретать сюжет. Именно такой возможностью меня и привлекает текст Рябова»
ㅤ
Мне очень важно и интересно создавать истории, укорененные в нашей реальности. Когда я снимал свои первые два фильма, то передо мной открылась совсем не „кинематографичная“ реальность: пестрота рекламных вывесок, ядовитые цвета современной архитектуры, множество красок, которые мы не привыкли видеть в кино.
ㅤ
Я понял, что хочу рассказывать не „серую“ историю, а найти ее цвет, сочность и трагикомичность, которая мне ближе, чем чистая драма. Мне по-настоящему интересно искать жанровое кино, преломленное бытовой реальностью, по-новому изобретать сюжет. Именно такой возможностью меня и привлекает текст Рябова»
Время и место действия — Владивосток, март 2011 года. Роли в картине исполнят Ирина Пегова, Федор Лавров, Ольга Озоллапиня, Кирилл Полухин, Ольга Богомазова. Появится в кадре и сам Кирилл Рябов. В прокат фильм намерены выпустить осенью 2023 года.