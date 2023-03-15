Режиссер «Межсезонья» и «Витьки Чеснока» Александр Хант приступил к съемкам фильма «777»

Сейчас он заявил: «Эта история — исследование человека, который, как и многие, мечтает о другой жизни, о лучшем мире и искренне верит, что этот мир где‑то существует, надо только туда добраться. На самом же деле пока он не поймет, что этот мир находится прямо здесь, то и вырваться из злополучных обстоятельств у него не получится.

ㅤ

Мне очень важно и интересно создавать истории, укорененные в нашей реальности. Когда я снимал свои первые два фильма, то передо мной открылась совсем не „кинематографичная“ реальность: пестрота рекламных вывесок, ядовитые цвета современной архитектуры, множество красок, которые мы не привыкли видеть в кино.

ㅤ

Я понял, что хочу рассказывать не „серую“ историю, а найти ее цвет, сочность и трагикомичность, которая мне ближе, чем чистая драма. Мне по-настоящему интересно искать жанровое кино, преломленное бытовой реальностью, по-новому изобретать сюжет. Именно такой возможностью меня и привлекает текст Рябова»