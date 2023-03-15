«Кис‑кис» объявили об отмене тура в России «из‑за сложной ситуации вокруг группы»

«Кис-кис» — группа, основанная в ноябре 2018 года в Петербурге. В ее состав входят барабанщица Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Музыканты получили известность благодаря альбому «Юность в стиле панк» и двум первым синглам «ЛБТД» и «Молчи».