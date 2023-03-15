«Кис‑кис» объявили об отмене тура в России «из‑за сложной ситуации вокруг группы»

Российская рок-группа «Кис-кис» объявила в своих соцсетях об отмене концертов по всей России по независящим от музыкантов и организаторов причинам.
«Мы обязательно вернемся с концертами в будущем, но в данный момент из‑за сложной ситуации вокруг группы это не представляется возможным», — сказано в заявлении группы.
Возврат средств за билеты будет произведен автоматически в течение 10 дней. Если средства не вернутся, то группа просит обратиться к билетному оператору.
«Кис-кис» — группа, основанная в ноябре 2018 года в Петербурге. В ее состав входят барабанщица Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Музыканты получили известность благодаря альбому «Юность в стиле панк» и двум первым синглам «ЛБТД» и «Молчи».