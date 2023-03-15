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«Кис‑кис» объявили об отмене тура в России «из‑за сложной ситуации вокруг группы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:02

Российская рок-группа «Кис-кис» объявила в своих соцсетях об отмене концертов по всей России по независящим от музыкантов и организаторов причинам.

«Мы обязательно вернемся с концертами в будущем, но в данный момент из‑за сложной ситуации вокруг группы это не представляется возможным», — сказано в заявлении группы.

Возврат средств за билеты будет произведен автоматически в течение 10 дней. Если средства не вернутся, то группа просит обратиться к билетному оператору.

Ранее барабанщица «Кис-кис» Алина Олешева выступила против военной операции на территории Украины.

«Кис-кис» — группа, основанная в ноябре 2018 года в Петербурге. В ее состав входят барабанщица Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Музыканты получили известность благодаря альбому «Юность в стиле панк» и двум первым синглам «ЛБТД» и «Молчи».

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