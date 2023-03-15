Кальянная и «тропический бум»: как выглядели интерьеры в выпусках «Квартирного вопроса» начала 00-х

Например, в выпуске, который называется «Тропический бум», все стены в комнате обшили мягкими панелями из льна. «Получилась претенциозная дурка», — считает автор треда. В одном из видео дизайнер захотел воссоздать в московской квартире атмосферу дачи. И так как имеющаяся хозяйская мебель подходила под эту задумку, команда программы фактически только «покрасила стены, принесла красные ткани и немного декора». «Есть ощущение, что это было плохо и для 2002 года», — комментирует @ryba_pila. Для семьи, где один из ее членов работал в Индии, решили оформить гостиную в восточном стиле, но «сотворили кальянную».