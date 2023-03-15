Кальянная и «тропический бум»: как выглядели интерьеры в выпусках «Квартирного вопроса» начала 00-х

С 2001 года на телеканале НТВ выходит программа «Квартирный вопрос», посвященная переделке городского жилья. Команда передачи вместе с дизайнерами продумывает новый интерьер, и зрители наблюдают за всем процессом его создания. При этом хозяева квартиры не могут повлиять на выбор дизайна и мебели, они должны полностью довериться вкусу профессионалов. Их реакция на финальный результат — кульминация каждого выпуска. Программа идет на ТВ до сих пор, но пользователь твиттера @ryba_pila решил вспомнить первые выпуски, которые выходили в начале нулевых. По итогам просмотра он составил небольшой тред с кадрами.
Например, в выпуске, который называется «Тропический бум», все стены в комнате обшили мягкими панелями из льна. «Получилась претенциозная дурка», — считает автор треда. В одном из видео дизайнер захотел воссоздать в московской квартире атмосферу дачи. И так как имеющаяся хозяйская мебель подходила под эту задумку, команда программы фактически только «покрасила стены, принесла красные ткани и немного декора». «Есть ощущение, что это было плохо и для 2002 года», — комментирует @ryba_pila. Для семьи, где один из ее членов работал в Индии, решили оформить гостиную в восточном стиле, но «сотворили кальянную».
Пользователи с ностальгией вспоминают, что в детстве обожали эту передачу и смотрели ее вместе с родителями, завидуя получившимся интерьерам. Многие задаются вопросом: действительно ли они видят на кадрах треда финальный результат или же это только «до»? При этом комментаторы признаются, что до сих пор иногда встречают подобные дизайны: «Скрины выглядят как фотки квартир в аренду с „Авито“», — пишут под снимками.