Реклама
Новости

В сети появился трейлер мультфильма Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:19

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер мультфильма «Судзумэ закрывает двери». Его создал режиссер Макото Синкай, известный по картинам «Сад изящных слов», «Твое имя» и «Дитя погоды».

Премьера «Судзумэ закрывает двери» состоялась на Берлинском кинофестивале. Анимационная лента рассказала о девушке Судзумэ и ее друге Соута, который рассказал ей о волшебных дверях, расположенных в отдаленных частях света.

Сквозь магические двери, как выясняет героиня истории, в мир могут проникать различные стихийные бедствия. Когда Соута исчезает, Судзумэ решает завершить его миссию — отыскать все двери и закрыть их навсегда.

Получится ли у 17-летней девушки совершить такой подвиг, станет известно 14 апреля, когда анимационная картина выйдет в кинопрокат. В Японии фильм уже показывали в ноябре, главные роли в нем озвучили Нанока Нара, Эри Фукатцу и Нокуто Матцумура.

расскажите друзьям
люди
Макото Синкай
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»