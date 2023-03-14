В сети появился трейлер мультфильма Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер мультфильма «Судзумэ закрывает двери». Его создал режиссер Макото Синкай, известный по картинам «Сад изящных слов», «Твое имя» и «Дитя погоды».
Премьера «Судзумэ закрывает двери» состоялась на Берлинском кинофестивале. Анимационная лента рассказала о девушке Судзумэ и ее друге Соута, который рассказал ей о волшебных дверях, расположенных в отдаленных частях света.
Сквозь магические двери, как выясняет героиня истории, в мир могут проникать различные стихийные бедствия. Когда Соута исчезает, Судзумэ решает завершить его миссию — отыскать все двери и закрыть их навсегда.
Получится ли у 17-летней девушки совершить такой подвиг, станет известно 14 апреля, когда анимационная картина выйдет в кинопрокат. В Японии фильм уже показывали в ноябре, главные роли в нем озвучили Нанока Нара, Эри Фукатцу и Нокуто Матцумура.