В сети появился трейлер мультфильма Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери»

Получится ли у 17-летней девушки совершить такой подвиг, станет известно 14 апреля, когда анимационная картина выйдет в кинопрокат. В Японии фильм уже показывали в ноябре, главные роли в нем озвучили Нанока Нара, Эри Фукатцу и Нокуто Матцумура.