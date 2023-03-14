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В Нидерландах мужчину осудили за тайное снятие презерватива во время секса

Юлия Онодэра
Вчера в 23:34

Суд города Дордрехт приговорил 28-летнего голландца к трем месяцам лишения свободы условно за то, что тот тайком от партнерши снял презерватив во время секса. Об этом сообщил NOS.

Мужчину признали виновным в принуждении к небезопасному сексу, несмотря на то, что соответствующей статьи в нидерландском законодательстве пока не существует. Сам подсудимый отрицает свою вину.

Изначально жителя Роттердама обвинили в изнасиловании. Однако суд посчитал, что в этом преступлении мужчина не повинен. Тем не менее, по мнению суда, насильственные действия он все же совершил.

Бывшая подруга подсудимого заявила, что не давала согласия на секс без средств контрацепции и не знала о том, что партнер снял презерватив. По словам девушки, из‑за его действий она могла забеременеть или заразиться какой‑либо инфекцией.

Суд постановил, что голландец злоупотребил доверием девушки. Подобные действия считаются криминальными в Германии, Швейцарии и Новой Зеландии. В Голландии же приговор роттердамца стал первым.

В ближайшее время в Нидерландах рассмотрят похожее дело. Его фигурантом стал 26-летний мужчина, который занялся незащищенным анальным сексом с девушкой на втором свидании. Парень заявил, что забыл о презервативе «в пылу момента». Прокуратура запросила для него 12 месяцев лишения свободы, частично условного.

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