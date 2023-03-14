Ученые: участники сообществ по борьбе с мастурбацией чаще склонны к депрессии и суицидальным мыслям

Основываясь на другой работе, исследователи полагают, что активное взаимодействие с сообществами «перезагрузки» приводит к большему беспокойству и другим негативным последствиям. Тем не менее, они пока не могут исключить, что люди с подобными симптомами просто с большей вероятностью будут искать такие сообщества.