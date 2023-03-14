Ученые: участники сообществ по борьбе с мастурбацией чаще склонны к депрессии и суицидальным мыслям

Люди, вовлеченные в онлайн-сообщества по борьбе с порнографией и мастурбацией, более склонны к суицидальным мыслям после «рецидива». Об этом пишет PsyPost со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Sexualities.
Авторы работы решили проверить научную обоснованность сообществ «перезагрузки», вроде NoFap, которые считают, что отказ от порнографии и мастурбации полезны для здоровья — помогают психологически и избавляют от эректильной дисфункции.
В исследовании приняли участие 417 мужчин, слышавших о подобных движениях, 257 из которых сами пытались «перезагрузиться». Последним предложили ответить, сколько раз они срывались, начиная мастурбировать или смотреть порнографию.
Тех, у кого хоть раз случался «рецидив», спросили, как они чувствовали себя после этого. 28,9% заявили о суицидальных мыслях, причем 12 участников говорили, что рассматривали уход из жизни вполне серьезно.
Исследование показало, что чем больше участник вовлечен в форумы NoFap, тем более он склонен к суицидальным чувствам после «рецидива». Такие участники также чаще сообщали о тяжелых симптомах депрессии, беспокойстве и проблемах с эрекцией.
Кроме того, оказалось, что посетители подобных форумов регулярно сталкиваются с токсичным контентом. 88% участников сказали, что видели на них троллинговый контент, 73,7% — женоненавистнический, 49,1% — запугивающий, 42,9% — анти-ЛГБТ, 32% — антисемитский. Четверть столкнулись с предложениями причинить себе вред или убить себя.
Исследователи также обнаружили, что люди, которые считают себя порнозависимыми, как правило, имеют повышенный уровень нарциссизма, беспокойства и эректильной дисфункции.
Основываясь на другой работе, исследователи полагают, что активное взаимодействие с сообществами «перезагрузки» приводит к большему беспокойству и другим негативным последствиям. Тем не менее, они пока не могут исключить, что люди с подобными симптомами просто с большей вероятностью будут искать такие сообщества.
«Если вы или кто‑то из ваших знакомых обеспокоен просмотром порнографии, то сообщества воздержания и „перезагрузки“ плохие варианты поддержки. Лучше уделить внимание избавлению от депрессии и тревоги, которые обычно лежат в основе таких проблем», — отметила автор исследования Николь Прауз.