Исследование: чернобыльские собаки могли генетически адаптироваться к радиации

Бездомные собаки из Чернобыльской зоны отчуждения могли адаптироваться на генетическом уровне к необычайно токсичной среде. Об этом пишет Vice со ссылкой на исследование ученых из США и Польши, опубликованное в Canine Medicine and Genetics.
Авторы работы изучили две популяции собак: одна живет непосредственно рядом с электростанцией, другая неподалеку от заброшенного города Чернобыль, примерно в 10 километрах от АЭС. Генетические образцы животных были получены в 2018 и 2019 годах в ходе вакцинации и стерилизации.
Результаты показали, что между двумя популяциями почти нет скрещивания и они различны генетически. Хотя и те и другие произошли от смеси различных домашних пород, включая немецкую овчарку и западносибирскую лайку.
Более того, команда обнаружила намеки, что стрессовые факторы окружающей среды могли вызвать необычные генетические изменения у собак. В частности, это касается генов, отвечающих за восстановление ДНК и иммунный ответ.
Однако ученые подчеркивают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли найденные мутации обусловлены адаптацией собак к окружению. Они надеются, что подобные исследования помогут оценить, как воздействия экологических катастроф влияют на популяции животных.
После экстренной эвакуации из Чернобыля в 1986 году, когда произошла авария на АЭС, многие домашние животные оказались на улице. Популяция диких собак в зоне отчуждения за последние годы увеличилась и сейчас составляет около 500 особей.