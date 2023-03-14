Закон о фейках про бойцов ЧВК, рекорд финала «Одних из нас» и другие новости дня

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Мужчину с инвалидностью не пустили на борт «Победы». Причиной назвали аккумулятор в его коляске
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Власти Колумбии придумали, как решить проблему с бегемотами Пабло Эскобара. Их вывезут из страны
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