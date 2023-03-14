Реклама
Новости
Дайджест

Закон о фейках про бойцов ЧВК, рекорд финала «Одних из нас» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:49
Новости
Госдума приняла закон о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах и бойцах ЧВК
Новости
Воронежский военкомат начал вручать повестки. Там утверждают, что лишь для актуализации данных
Новости
Суд в Ульяновске назвал незаконным отказ властей согласовать митинг за возврат выборов мэра
Новости
Мужчину с инвалидностью не пустили на борт «Победы». Причиной назвали аккумулятор в его коляске
Новости
ВОЗ: пандемия может завершиться в 2023 году
Новости
Слесарь из Нижнего Новгорода, выигравший 1 млрд рублей, рассказал, куда потратит деньги
Новости
Власти Колумбии придумали, как решить проблему с бегемотами Пабло Эскобара. Их вывезут из страны
Новости
Полиция Канады конфисковала тысячу картин по делу о «крупнейшей в истории афере в сфере искусства»
Новости
Финальный эпизод сериала по игре The Last of Us за сутки посмотрели 8,2 млн человек
Новости
Shortparis опубликовали фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Новые статьи на Афише Daily

Оскар-2023
«Оскар-2023»: формула успеха «Всё везде и сразу» и другие уроки Академии
Новое русское кино
До «Капитана Волконогова» был «Чекист»: сравниваем два отличных фильма про красный террор
Иконы
«Баффи», «Менталист», «Хорошая жена»: где еще вы могли видеть Педро Паскаля
Тем временем в Москве
На Воробьевых горах впервые за 40 лет заработала эскалаторная галерея. Почему это важно
Европа
10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Лиссабоне
Новости
Роскомнадзор заблокировал песню GONE.Fludd «Дрипсэт» на российских стримингах
Такой же дайджест мы можем отправлять в виде вечерней почты.
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь с
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»