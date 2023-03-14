На Шпицбергене нашли самого древнего известного ихтиозавра

В долине Флауэрс на Западном Шпицбергене обнаружили останки самого древнего из известных ихтиозавров. Об этом стало известно из публикации на научном портале Current Biology.
Палеонтологи рассказали, что нашли 11 сочлененных хвостовых позвонков ихтиозавра. Возраст останков оценивается примерно в 250 млн лет, что доказывает, что ихтиозавры появились раньше, чем ученые считали до этого открытия.
Находка подтвердила, что ихтиозавры пережили пермское вымирание — одно из пяти крупнейших вымираний, известных науке. Эти морские рептилии, как выяснили ученые, были распространены на Шпицбергене через 2 млн лет после вымирания.
Останки ихтиозавра обнаружили в известковых породах, которые образовались на древнем морском дне. Они схожи с костями более поздних рептилий, а не своих древнейших предшественников.
Микроструктура найденных позвонков указывает на адаптивные признаки быстрого роста, повышенного метаболизма и полностью океанического образа жизни ихтиозавров. Это опровергает теорию о том, что рептилии перешли к морскому образу жизни после пермского вымирания, когда из океанов исчезли крупные хищники.
Очевидно, ихтиозавры поселились в морских водах еще до глобальной катастрофы и в дальнейшем доминировали в водной среде наряду с динозаврами.