На Шпицбергене нашли самого древнего известного ихтиозавра

Микроструктура найденных позвонков указывает на адаптивные признаки быстрого роста, повышенного метаболизма и полностью океанического образа жизни ихтиозавров. Это опровергает теорию о том, что рептилии перешли к морскому образу жизни после пермского вымирания, когда из океанов исчезли крупные хищники.