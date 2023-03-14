Воронежский военкомат начал вручать повестки. Там утверждают, что лишь для актуализации данных

Военный комиссариат и администрации муниципалитетов Воронежской области начинают вручение повесток. Об этом говорится в телеграм-канале регионального правительства.
Там утверждают, что «единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах». Повестки будут вручать преимущественно по месту проживания и работы граждан.
В правительстве напомнили работодателям, что они обязаны отпустить в военкоматы работников, получивших повестки.
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