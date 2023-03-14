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Суд в Ульяновске назвал незаконным отказ властей согласовать митинг за возврат выборов мэра

Семён Гудошников
Сегодня в 17:45

Правозащитник Константин Толкачев выиграл в суде Ульяновска у местной мэрии. Суд признал незаконным отказ властей согласовать его митинг за возвращение в городе прямых выборов мэра, написал активист в своем телеграм-канале.

Чиновники отказали Толкачеву в проведении акции, объяснив это отсутствием подписей людей, которые должны организовать и провести мероприятие. После этого ульяновские полицейские вручили правозащитнику предостережение о недопустимости нарушения закона.

В суде Толкачев заявлял, что согласование акции в Гайд-парке не требуется. Судья встал на сторону активиста и удовлетворил его иск. Мэрия Ульяновска подавала апелляцию на это решение, но суд отклонил ее.

Прямые выборы в Ульяновске отменили в 2010 году. Должность главы города перешла председателю гордумы.

Среди городов-миллионников выборы градоначальника остались только в Москве и Петербурге. Также граждане могут напрямую избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря и Улан-Удэ.

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