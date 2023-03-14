Суд в Ульяновске назвал незаконным отказ властей согласовать митинг за возврат выборов мэра

Правозащитник Константин Толкачев выиграл в суде Ульяновска у местной мэрии. Суд признал незаконным отказ властей согласовать его митинг за возвращение в городе прямых выборов мэра, написал активист в своем телеграм-канале.
Чиновники отказали Толкачеву в проведении акции, объяснив это отсутствием подписей людей, которые должны организовать и провести мероприятие. После этого ульяновские полицейские вручили правозащитнику предостережение о недопустимости нарушения закона.
Прямые выборы в Ульяновске отменили в 2010 году. Должность главы города перешла председателю гордумы.
Среди городов-миллионников выборы градоначальника остались только в Москве и Петербурге. Также граждане могут напрямую избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря и Улан-Удэ.