Власти Колумбии придумали, как решить проблему с бегемотами Пабло Эскобара. Их вывезут из страны

Представитель колумбийского агентства по охране окружающей среды Cornare Давид Эчеверри Лопес отметил, что сама по себе депортация бегемотов — это не решение проблемы. Но, по его оценке, она может быть полезна в сочетании со стерилизацией животных, которые останутся в экосистеме, и другими методами. Какими, он не пояснил.