Власти Колумбии придумали, как решить проблему с бегемотами Пабло Эскобара. Их вывезут из страны

Власти Колумбии решили вывезти из страны популяцию бегемотов, которые стали потомками первых четырех, тайно ввезенных наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-х. Об этом сообщает The Guardian.
Эскобар привез к себе в поместье «Асьенда Наполес» одного самца и трех самок гиппопотамов. После смерти лидера одного из самых известных южноамериканских нарокартелей в 1993-м они размножились и попали в главную реку страны — Магдалену.
Гиппопотамы начали вытеснять из экосистемы без того вымирающих ламантинов и кайманов, атаковать местных жителей. Их фекалии влияют на химический состав водоемов и отравляют рыбу.
Ряд ученых считает, что если не стерилизовать (или даже не истребить) часть популяции, через 10–20 лет ситуация значительно усложнится. При этом животные — еще и туристическая достопримечательность, часть населения также относится к ним благосклонно.
При этом стерилизация — сложная и дорогая процедура. В 2021 году ее провели для одиннадцати особей, еще сорока ввели контрацептивы — это обошлось властям в 100 тыс. долларов (порядка 7,5 млн рублей по текущему курсу), писало издание Latin Post.
Животные не перестали размножаться. The Guardian называет более точную сумму затрат на стерилизацию одного гиппопотама — 7000 долларов (примерно 526 тыс. рублей).
Теперь, как пишет газета, власти колумбийского штата Антиокия ведут переговоры с природным парком в Индии, куда планируют перевезти 60 бегемотов, а также с заповедником в Мексике, куда хотят переселить еще десятерых.
Ни Индия, ни Мексика не являются родными для гиппопотамов странами. Однако принимающие стороны убеждены, что смогут эффективно контролировать численность животных.
Говоря о перевозке бегемотов в Африку, ученые отмечают, что из Колумбии вместе с бегемотами будут ввезены и непривычные для континента заболевания, чреватые эпидемиями.
Стерилизовать зверей все равно будут, говорит биолог Джина Паола Серна, процедура войдет в ее обязанности. Животных отловят, затем, вероятно, проверят кровь на наличие болезней, посадят на карантин и перевезут по воздуху в пункты назначения.
Представитель колумбийского агентства по охране окружающей среды Cornare Давид Эчеверри Лопес отметил, что сама по себе депортация бегемотов — это не решение проблемы. Но, по его оценке, она может быть полезна в сочетании со стерилизацией животных, которые останутся в экосистеме, и другими методами. Какими, он не пояснил.