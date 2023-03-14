Михаил Боярский хочет завершить карьеру в театре из‑за состояния здоровья

Актер Михаил Боярский готов завершить карьеру в театре, поскольку состояние его здоровья ухудшилось. Об этом он заявил в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — рассказывает Боярский.
Актер отмечает, что хуже чувствовать себя он стал после перенесенного два года назад коронавируса. Последствия болезни наблюдаются до сих пор.
«Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — отмечает актер.
По его словам, его более взрослые коллеги Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили выглядят на сцене гораздо моложе своих лет и двигаются энергичнее, чем он.
Сниматься в фильмах Боярскому гораздо проще, так как можно переснять дубль или сделать перерыв. Но современные сценарии ему не нравятся. Планирует ли он окончательно уйти и из кино, актер не уточняет.
В пресс-службе Театра им. Ленсовета отметили, что на данный момент Михаил Боярский «продолжает благополучно играть». В репертуаре театра есть два спектакля с его участием.